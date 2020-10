Así responde AMLO a la editorial de Financial Times tras ser llamado "autoritario e intolerante"

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no pudo evitar responder a la dura editorial que el Financial Times le dedicó este lunes, en el que lo coloca como ‘la nueva figura del autoritarismo en Latinoamérica y se mostró intolerante como lo califica este medio internacional.

El Financial Times siempre impulsó el modelo económico neoliberal y ese modelo ha fracasado. En vez de estar cuestionado nuestro proyecto alternativo deberían ofrecer disculpas al pueblo de México y al mundo entero”, destacó.

A pesar de las criticas a sus proyectos, estrategias y manera de gobernar, el mandatario señaló que la Cuarta Transformación no sufrirá ningún cambio, “aunque les duela a los conveservadores”.

Aunque el New York Times, Financial Times, Washington Post, y el Wall Street Journal no les guste, vamos a seguir adelante con nuestra política y aquí es lo mismo”. externó.