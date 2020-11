AMLO: "No habrá impunidad en el caso del general Salvador Cienfuegos"

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 18 de noviembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en el caso del general Salvador Cienfuegos cuyos cargos en Estados Unidos fueron desestimados, descartó vaya a imperar la impunidad, pues la Fiscalía General de la República lo investiga.

El mandatario aseguró que su administración esperará la resolución de la jueza que lleva el caso del general Cienfuegos, y será quien analice la propuesta de las fiscalías de México y Estados Unidos para que el exsecretario sea entregado a las autoridades del país.

No significa impunidad, sino que se inicie una investigación, que ya comenzó a partir de que nos envían elementos de prueba. No hay impunidad para nadie y no vamos a permitir en ningún caso que se fabriquen delitos”.