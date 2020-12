Ricardo Salinas Pliego y su nuevo ataque al Gobierno: "No más encierro, no más bozal"

Ciudad de México.- Ricardo Salinas Pliego es uno de los personajes de la vida pública que desde el inicio de la pandemia por Covid-19 se ha manifestado en contra de las medidas sanitarias sugeridas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y una vez más ha expresado su malestar por la situación.

A través de su cuenta de Twitter, donde suele ser muy activo, Ricardo Salinas Pliego expresó una vez más su descontento ante las medidas sugeridas por el Gobierno, para lo cual argumentó que "desde un principio" él señaló que el Covid-19 es tan contagioso que sin importar qué, "a todos nos va a dar".

La molestia de Ricardo Salinas Pliego obedece a que, al igual que muchos otros empresarios, ha tenido que ajustar sus empresas a las medidas sanitarias del Gobierno, para las cuales tendría que disponer de personal para protegerlos y en algunos casos, modificar sus horarios de atención, lo que no ha sido bien recibido por el regiomontano.

Es por ello que el empresario, quien ya estuvo contagiado con Covid-19, alza la voz con 'desesperación' para que el Gobierno cambie la estrategia.

No más encierro... No más bozal. Después de más de 9 MESES de emergencia sanitaria y "cuarentena", es obvio que la visión del grupo del miedo está equivocada. Simplemente, NO se ajusta a la realidad".