Sheinbaum: "Hoy nos informan qué día llegan las vacunas y su proceso de distribución"

Ciudad de México.- La mañana de este lunes, la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la secretaría de la Defensa Nacional ya realizó un primer simulacro de cómo se aplicarán las vacunas contra el Covid-19, además de anunciar que hoy mismo les confirman el día en que llegarán.

Asimismo, la gobernadora fue cuestionada sobre si solicitará que se le aplique la vacuna durante la primera fase de vacunación en el país, debido a su cargo político, a lo cual respondió de forma contundente que no.

Los primeros que se tienen que vacunar son los que están al frente de la pandemia, el personal de salud. No porque seamos servidores públicos vamos a tener una condición distinta al resto de la población, yo tengo 58 años entonces me vacunaré cuando me corresponda", dijo.