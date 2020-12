Tras volver a semáforo rojo por Covid-19, gobierno de CDMX pide aislamiento total

Ciudad de México.- La mañana de este lunes, tras regresar a semáforo rojo, el gobierno de la Ciudad de México se encargó de enviar mensajes SMS a la ciudadanía, esto con la finalidad de informar que ante la pandemia por Covid-19, los hospitales se encuentran totalmente llenos, por lo que exhortó a todos a volver al "aislamiento total".

Asimismo, en el texto se hace un llamado a que las personas no salgan de casa si no es necesario, así como no hacer fiestas para evitar la propagación de más contagios, por lo que se tiene programado que hasta el 10 de enero, en Ciudad de México y en el Estado de México solo abran establecimientos esenciales.

Esta no es la primera vez que las autoridades correspondientes envían mensajes SMS a los teléfonos celulares de los pobladores para precisar sobre el riesgo actual de salir a la calle, esto luego de que se registrara el repunte de contagios del nuevo coronavirus, por lo que además la ocupación hospitalaria se encuentra en más del 78 por ciento.