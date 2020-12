Viajeros en cuarentena: Nuevo León aplica confinamiento por 14 días a turistas de Reino Unido

Ciudad de México.- La mañana de este martes, las autoridades correspondientes del estado de Nuevo León, informaron que mantendrán en cuarentena por 14 días a un grupo de personas que arribaron a México desde Reino Unido, esto luego de que se revelara la aparición de una nueva cepa de Covid-19.

Manuel de la O, titular de la Secretaría de Salud de la entidad, precisó que la medida será impuesta con la finalidad de evitar más contagios de la mutación de coronavirus, ya que conforme se investiga la nueva cepa, se presume que es más contagiosa.

En primer lugar, no vengan. Si tienen familiares aquí, aguántense hasta que esto se controle y ya puedan viajar. No es recomendable viajar. Por lo pronto no vamos a permitir que venga nadie de allá, vamos a romper la cadena de transmisión del virus quedándonos en nuestras casas", señaló.