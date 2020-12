AMLO niega haberse vacunado contra el coronavirus: "A mí me toca hasta marzo"

Ciudad de México.- Durante la conferencia de prensa mañanera de este jueves 24 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador confesó de una vez por todas si es verdad que él ya recibió la vacuna contra el Covid-19.

Como se recordará, hace algunos días el Gobierno de México anunció el plan de vacunación que implementarán en México y se reveló que los primeros en recibir la ampolleta de inmunidad sería el personal médico que está en la primer línea de esta pandemia.

López Obrador recordó esta normativa y aseguró que no ha sido vacunado pues él esperará hasta que sea su turno, según las listas que tiene la Secretaría de Salud.

¿Cómo voy a hacer yo? ¿eso de que me voy a vacunar? Lo que estoy haciendo es cuidándome hasta que me toque mi turno. Estoy haciendo mis cuentas, me va a tocar como para marzo, por la edad y la hipertensión, aunque también decir que estoy bien de salud gracias a la naturaleza, el creador y la ciencia estamos bien", comentó tajantemente.