"No andamos mal": AMLO hace balance sobre la pandemia por Covid-19

Ciudad de México.- La mañana de este jueves, en su conferencia diaria, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que en el país "no andamos mal", con respecto a las cifras de personas infectadas de Covid-19, esto luego de realizar un balance de la estrategia que su administración implementó para enfrentar la pandemia durante el año en curso.

De acuerdo con la información proporcionada por Milenio, el mandatario tabasqueño solicitó a la población tener confianza y fe en el trabajo que se está realizando, porque el país tiene "muy buenos servidores públicos", quienes se encuentran ayudando a enfrentar al coronavirus.

En el tratamiento de la pandemia, con relación a otros países, no andamos mal. No podría decir por dignidad, respeto incluso, por cuestiones de discreción política, porque tengo relación con jefes de Estado. Lo podría decir aquí, de cómo nos ven sobre el manejo de la pandemia, pero no tengo necesidad, nada más que la gente tenga confianza", manifestó.