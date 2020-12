AMLO expone que IP no ha solicitado ningún permiso para importar vacunas

Ciudad de México.- La mañana de este lunes, en su conferencia diaria, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que hasta el momento, ninguna empresa ha solicitado permiso o ha realizado algún trámite para adquirir la vacuna contra el Covid-19, esto luego de que ayer dijera que la iniciativa privada podría adquirirla en el extranjero para venderla.

De acuerdo con información proporcionada por Milenio, el mandatario tabasqueño precisó que que no se opone a que las empresas la importen o la vendan, ni a que quien tenga dinero la compre, siempre y cuando no sea de las que adquirió el gobierno federal y que esté autorizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Que no se malinterprete, nosotros no nos oponemos a que el que tenga dinero pueda adquirir la vacuna, pero nuestra responsabilidad es garantizar que todos, en igualdad de circunstancias, tengan el derecho a la vacuna".

No tenemos ninguna petición de alguna empresa nacional, no sabemos de ninguna empresa que esté haciendo un trámite para comprar vacunas; nos opondríamos sí las que tenemos nosotros contratadas se las entregan a una empresa particular, eso sí no lo permitiríamos, lo denunciaríamos", expuso.