Nueva cepa del Covid-19 ya estaría en México, según López-Gatell: "No representa una amenaza"

Ciudad de México.- Hugo López-Gatell, subsecretario de la Secretaría de Salud, informó hace algunas horas que es muy probable que la nueva cepa del Covid-19 ya se encuentre en México.

Durante la conferencia de prensa para informar sobre los casos de coronavirus, el funcionario mexicano señaló que hasta el momento no hay ningún caso de la nueva variable, sin embargo, eso no significa que no esté en el país y explicó que habría llegado desde meses atrás.

La variante ya se había identificado desde septiembre, aunque se notificó en la primera semana de diciembre, lo más probable es que la cepa esté ya en múltiples países, podría estar en México", comentó.

Como se sabe, el Gobierno de Reino Unido anunció hace algunas semanas que había detectado una nueva cepa del Covid-19, la cual parece ser un 70 por ciento más contagiosa que otras variables.

Hasta el momento no la hemos identificado, pero podría estar en México de tiempo atrás, no que acabe de llegar", añadió.

López-Gatell descartó que se vayan a implementar operativos en los aeropuertos para tratar de detectar el primer caso, asegurando que "no representa una amenaza adicional a la salud pública".