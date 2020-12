"Mucha estupidez": Influencer rusa se queja de Oaxaca por seguir las normas sanitarias

Monte Albán, Oaxaca.- Xenia Reina, una influencer rusa que vive en México desde hace varios años, utilizó sus redes sociales para quejarse del estado de Oaxaca por seguir las normas sanitarias frente a la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con información del sitio Milenio, la popular joven trató de visitar las ruinas arqueológicas de Monte Albán, sin embargo, no pudo ingresar porque el cupo del recinto ya estaba lleno y aseguró que solo dejaron pasar a los mexicanos que hicieron fila desde tempranas horas.

Debido a la situación del coronavirus y que Oaxaca se encuentra en semáforo naranja, este sitio solo puede recibir a 400 personas al día, lo cual a la influencer le parece exagerado.

No pude ni entrar a Monte Albán porque a las 11 am ya no tienen espacio. Sólo pasaron los mexicanos que se formaron a las 7 am. Pésimo, PÉSIMO lugar para turistear. Jamás regresaré a visitar este estado paranoico. ¡Se creen demasiado! Hay mucho mejores lugares en el país y sin hacer tanta estupidez. ¡Bye para siempre, Oaxaca!".