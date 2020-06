AMLO y la mañanera del 22 de junio: "No se metan a proteger a delincuentes"

Ciudad de México.- Durante la mañanera de este lunes 22 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que se lanzará una campaña nutricional, la cual contempla incluir una materia cuyos temas se incluyan en libros de texto.

Por otro lado, pidió a sus simpatizantes no caer en el mismo juego que sus opositores y descartar las caravanas de vehículos en apoyo a su Gobierno.

Además, dijo que esta semana van a presentar un paquete de información en el que se da cuenta del fraude al fisco hasta por 50 mil millones de pesos; y durante su fin de semana en Guanajuato llamó a la ciudadanía a no trabajar para estas bandas criminales.

No se metan a proteger a delincuentes”.

No hay ninguna justificación para decir, 'voy ayudar a un grupo que se dedica a la delincuencia porque me está entregando despensa'; no se metan en eso, hay forma de tener ingresos".