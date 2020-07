AMLO agradece a Trump por no hablar del muro: "Es un tema que no queríamos tratar"

Ciudad de México.- Este viernes 10 de julio, durante la tradicional ‘Mañanera’, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaro que durante su estadía en Washignton por su visita a Donald Trump, el tema del muro no se trató y de pasó agradeció a su homólogo dejar fuera es temática.

No era este un tema que nosotros quisiéramos tratar, que no queremos este tratar. Agradecemos que no se haya abordado el tema en el público“, afirmó.