AMLO niega que busquen beneficiarse políticamente con extradición de César Duarte

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó durante la tradicional ‘Mañanera’ que busque con la detención de César Duarte, exgobernador de Chhihuahua, sacar raja político, además, indicó que no se fabricarán delitos a quienes no los hayan cometido.

El mandatario remarcó que su gobierno no pretende usar la detención y posterior extradición del exmandatario de Chihuahua con fines políticos y que su tarea es únicamente que se actúe con estricto apego a la ley.

No hay intención de utilizar de manera política la aplicación de la ley, somos respetuosos, para no mezclar lo político con lo jurídico, la parte legal. No vamos a fabricar delitos a nadie como era costumbre, vamos a que se actué con estricto apego a la legalidad, bajo la máxima liberal de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”, declaró.