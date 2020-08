AMLO y la mañanera del 10 de agosto: "No habrá gasolinazos, suceda lo que suceda"

Ciudad de México.- Durante la mañanera de este lunes 10 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a los empresarios que no han aumentado los precios de las gasolinas y lo venden "a precios justos".

Aseguró que "siempre se tiene que considerar que la IP debe tener utilidad, pero tiene que ser una ganancia razonable y no excesiva, que no sea lucro, que sea una ganancia que no afecte la economía familiar".

Vamos a seguir con la políticas de no aumentar los precios, no habrá gasolinazos, suceda lo que suceda".

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, informó que el reconocimiento es para los empresario que en nueve meses y medio mantuvieron sus precios promedio tanto en gas LP como en gasolina.

López Obrador afirmó que tras las investigaciones contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, se puede hablar de que existía un narcoestado en administraciones pasadas.

Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia, mandaba la delincuencia".

El presidente pidió a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hablar con el gobernador de Chiapas para revisar el caso del doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca, a quien se le acusa por presuntamente pedir medicamentos y equipo a familiares de un paciente con Covid-19 que posteriormente falleció.

El mandatario indicó que enviará la iniciativa de reforma al sistema de pensiones antes del 1 de septiembre, es decir, "antes de que termine este mes para que entrando de nuevo el periodo ordinario de sesiones se trate, se revise en el Congreso y en su caso se apruebe, pero va a ser antes del 1 de septiembre".

Ante el regreso a clases el 24 de agosto, López Obrador reiteró que se buscará la manera de apoyar a las escuelas particulares ante la reducción de matrícula debido al coronavirus; sin embargo, aclaró que se trata de un problema que tienen que atender los padres de familia y los duelos de los colegios.

Si hay un problema en el caso de las escuelas privadas, eso tiene que atenderlo en cuanto a cuotas, arreglos, inscripción, lo tienen que ver los padres y los dueños de los colegios particulares".

Que se llegue a acuerdos entre los padres de familia y los directivos de las escuelas particulares y nosotros ver en qué podemos ayudar, tenemos que garantizar primero la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares y también no dejar abandonada la educación particular".

Por último, AMLO reiteró que ante la emergencia sanitaria por Covid-19 no se han dejado de comprar equipos médicos para atender a los pacientes contagiados.

Fuente: Staff