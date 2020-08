AMLO y la mañanera del 26 de agosto: "No somos tapadera de nadie"

Ciudad de México.- Durante la mañanera de este miércoles 26 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició desde Torreón, Coahuila, acompañado del gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solis, y el mandatario de Durango, José Rosas Aispuro.

Ambos gobernadores hicieron un llamado a la unidad en la región de la Comarca Lagunera, en donde Riquelme Solis afirmó que "cuando hay voluntad política es sencillo encontrar soluciones".

El titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, informó que Coahuila ocupa el lugar 30 a nivel nacional en homicidio doloso y Durango está en el sitio 28.

Además, en femincidio Durango se encuentra en la posición 20 "hacia la alza". Los municipios de la zona con mayor índice delictivo son Durango, Gómez Palacio y Lerdo.

Mientras que en Coahuila son Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras y Acuña; "el narcomenudeo es el delito con mayor índice, ya lo mencioné, tiene el primer lugar nacional".

López Obrador aseveró que la FGR no ha solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera indagar el manejo de recursos ligados a la denuncia de Emilio Lozoya.

No han hecho ninguna solicitud al Ejectuivo, en este caso a la oficina de investigación financiera, no tengo yo información de que hayan solicitado pruebas sobre manejos de dinero, no existe".