Karen: Tras encontrarla sin vida en canal, en redes piden se haga justicia: "Solo pido eso"

Tamaulipas, Matamoros.- Yuliana, una de las mejores amigas de Karen, la joven encontrada sin vida atada de manos y pies en un canal de aguas negras, ha pedido que se haga justicia para ella mediante las redes sociales pues afirma que estas tienen un gran poder y conseguirá que se movilicen más rápido de esta manera.

La joven amiga de Karen señaló mediante TikTok que a un día de encontrarla muerta en el canal las autoridades comenzaron a eliminar las imágenes que se compartieron para encontrarla desde el pasado 30 de agosto, así como las notas de su asesinato.

Finalmente pidió que se hiciera justicia y que se unieran a ella, incluso mencionó al senador, presidente y Gobernador que se hicieran presentes, cuestionando porque no se han movilizado para hacer algo al respecto.

No te estoy pidiendo nada, sólo, no te pido nada más que pidas justicia como lo estamos haciendo todos los que la queremos. Señor senador, señor presidente, señor gobernador, ¿El día que sea una de las tuyas me permites armar un desmadre para que se haga justicia? Porque hoy que es una de las mías, no has hecho nada", concluye.