Hoy no circula 18 de noviembre: Estas placas 'descansan' en CDMX, Edomex, Hidalgo y Puebla

Ciudad de México.- Este jueves 18 de noviembre 2021 funciona con normalidad el programa Hoy No Circula, el cual dicta que este día 'descansan' del tránsito vehicular los automotores con terminación de placas 1 y 2, holograma de verificación 1y 2 y engomado color verde.

Asimismo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) detalla que el programa Hoy No Circula no contempla a los vehículos híbridos o eléctricos, ni a los que tienen holograma de verificación 0 y 00. ¡Esos están exentos este jueves y todos los días del año!

La CAMe también señala que estas restricciones entran en vigor desde las 05:00 horas y concluyen hasta las 22:00 del mismo día. ¡Esto se aplica de lunes a viernes!

¡Toma nota! En estas entidades se aplica el programa Hoy No Circula

El Hoy No Circula, programa que pretende ayudar al medio ambiente funciona en todas las alcaldías de la CDMX, además de en las entidades de Hidalgo, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Querétaro y en 18 municipios del Edomex, los cuales son:

Atizapán

Coacalco

Cuautitlán

Chimalhuacán

Chalco

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nicolás Romero

Nezahualcóyotl

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

