Horóscopos de febrero: ¿Qué le depara en el amor a los signos zodiacales?

Ciudad de México.- Con la llega de febrero, el mes del amor, también llegan los nuevos horóscopos para saber lo que le depara a los signos zodiacales sobre su futuro sentimental, dinero y trabajo. En esta ocasión es el turno de conocer el destino de Aries, Tauro y Géminis.

Aries

Durante este mes podrías tener una que otra tensión en el amor, pero para no caer en esto sé totalmente auténtico contigo mismo y siempre expresa lo que en verdad sientes. Aprende a decir ‘no’.

Es posible que este mes el dinero abunde más de lo normal, podría llegar gracias a oportunidades o personas que le darán un respiro a tu situación financiera. Las ganas de hacer cambios en el ámbito profesional no faltarán, de igual manera querrás mudarte o darle un giro radical a este aspecto de tu vida.

Tauro

Debes madurar y crecer en el amor, pues te enfrentarás a nuevos retos y obstáculos que serán resueltos si tienes una comunicación clara y honesta. Siembra lo que quieres que crezca. Te llegarás a sentir harto de los temas académicos o laborales, pero deberás perseverar para lograr más de los creías posible.

Física y mentalmente no estarás al 100 por ciento durante este mes del amor, pero no permitas que el cansancio se apodere de ti y evita a las personas que consumen tu energía.

Géminis

Serás bendecido con mucha energía y una mente más activa durante este mes de febrero, por ello deberás escuchar tus propios pensamientos sobre cosas que no te habías cuestionado antes; aprende de ellos.

Podrís obtener un dinero tenías contemplado, pero cuidado, no lo desperdicies rápidamente, mejor guárdalo para usarlo sabiamente en el futuro. No olvides meditar. Querrás inscribirte en un curso académico radicalmente diferente a lo que te gusta o a lo que te dedicas. Aprovéchalo, nunca es tarde para aprender cosas nuevas.

Cáncer

A principios de mes tendrás mucha energía que te ayudara a sacar tu lado más artístico. Toma una libreta y plasma en papel toda esa inspiración que te envuelva. Explora diferentes formas de demostrar tu amor, sal de tu zona de confort.

Durante tus últimos días de febrero identificarás una herida del pasado que tendrás que superar de una buena vez. Que no te de pena pedir ayuda con eso. Estarás en contacto con temas ocultos y espirituales que te ayudarán a darte cuenta que tiene habilidades especiales.

Leo

Habrá cambios fuertes en tu vida, esos que te harán crecer y que obligarán a sacar lo mejor de ti. Déjate llevar por el fuego de tu corazón. Realiza meditación u yoga para ayudar a tu mente a estar más clara.

Estarás muy unido a tu familia, quien te mostrará su apoyo. No olvides que no siempre serás un león protector, pues habrá veces en que está bien un gatito indefenso para dejarte apapachar por los demás.

Virgo

Llegará a tu cierta nostalgia y pensamientos de que todo estaba mejor antes. Recuerda que los tiempos están cambiando y que hay que adaptarse ellos. Da el primer paso y deja que el amor siga su curso.

Encontrarás el balance que tu vida necesita. No olvides darte espacios personales para encontrar un nuevo pasatiempo. Durante febrero tu mayor aprendizaje será conectar con tu intuición para descubrir qué quieren decir tus sueños.

Libra

Comprenderás que el amor propio es el más valioso de todos y que es muy importante para mantener una relación de pareja estable. Ábrete a conectar profundamente con alguien.

Para finales de febrero querrás hacer colaboraciones, alianzas y estrategias para crecer en esta área de tu vida y llegar a ese puesto que quieres. La motivación llegará a ti para empezar proyectos personales nuevos que han estado dando vueltas por su cabeza recientemente.

Escorpio

Deberás tomar acción en el trabajo, empieza a librar ese camino que te llevará a tu meta profesional deseada sin miedos. Baja tus barreras en el amor, deja entrar un poco a las personas indicadas.

Tu pasión estará un poco baja, pero no descuides tus horas de sueño y come saludable para que tu cuerpo no se pierda energía. No descuides tu salud mental y acércate a gente profesional que te ayude a lograrlo. Busca alternativas o terapias para estar en paz contigo mismo.

Sagitario

Tendrás mucha hambre de conocimiento este mes, por lo que será buena idea comparte un par de libros de distintos temas para que tu mente esté activa y curiosa. Sé honesto con lo que quieres en el amor, no te engañes.

La segunda mitad de febrero será perfecta para retomar viejas amistades, no dudes en llamar a ese amigo en el que has pensado. Saca tu lado más creativo, sigue tus instintos y presume tus habilidades en el arte; toma un pincel o un lápiz y ponte a crear.

Capricornio

Estarás tentado a gastar dinero un poco más de lo normal, pero recuerda que no está mal darte un gusto siempre y cuando no afectes sus ingresos personales. Atrévete a dar amor de manera totalmente diferente.

Febrero será un buen momento para para reflexionar sobre si tu vida está balanceada entre lo profesional, social y personal. Estarás un poco alejado de tus seres queridos últimamente; demuéstrales que no aún estas ahí para ellos con un simple mensaje o llamada.

Acuario

Será un mes de los más productivo para tu, pues todos tus planes, sobre todo personales, saldrán con éxito, así que anímate a hacerlo todo. En cuanto al amor: Menos razón y más corazón.

Tendrás claridad en el tema sentimental y te darás cuenta que estabas idealizando de más a una persona. Es momento de ver al amor con más madurez. Tendrás mucha energía física, así que cambia el espacio que te rodea redecorando tu habitación o cualquier lugar de tu casa para sentirse renovado.

Piscis

El trabajo te mantendrá tan ocupado que no tendrás mucho tiempo para fantasear, algo que sueles hacer con frecuencia. No olvides explotar tu lado más romántico para sorprender a esa persona.

Tu autoestima estará mejor que nunca, luego de andar muy volátil durante meses. Tendrás mucha seguridad para cumplir con cualquier proyecto personal que te propongas.

Estarás muy tentado a hacer cambios radicales en tu aspecto. Si tienes ganas de cortarle el cabello o de comprar ropa, trata de salirte de tu zona de confort para que tu imagen se renueve; te hará bastante bien.

Fuente: Instagram @astralmentee