Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, vuelve a tundir a Brozo: "Payaso miedoso y no tenebroso"

Ciudad de México.- Luego de que el fin de semana pasado, Brozo publicara un reportaje de The Wall Street Journal en el que señalan a Ricardo Salinas Pliego de algunos delitos, el polémico empresario, que ya había contestado a esto, volvió a tundir al comediante y lo llamó "miedoso".

Y es que el personaje creado por Víctor Trujillo, republicó la nota de WSJ, sin embargo, en esta ocasión si citó a la fuente y en esta ocasión no etiquetó al dueño de TV Azteca, lo que provocó que el regiomontano se le fuera encima.

Payaso por favor etiquéteme... no me tenga miedo, luego van a decir que es usted un payaso miedoso y no tenebroso #BrozoElPayasoMiedoso jajajaja".