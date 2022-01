Casinos en Nuevo León apagan sus luces; los clausuran por desacato a medidas anti Covid-19

Nuevo León, Monterrey.- Con la pandemia, los negocios se han tenido que adaptar a las medidas de bioseguridad impuestas por cada localidad. Asimismo, se idearon sanciones en caso de incumplimiento; este es el caso de ocho casinos de Nuevo León.

Autoridades gubernamentales del Estado clausuraron estos lugares de ocio por excederse en el nivel de asistencia, el cual está limitado al 50 por ciento.

El mandatario Samuel García omitió los nombres de los establecimientos, aunque sí subrayó que habrá "cero tolerancia" a este tipo de transgresiones a la nueva normalidad.

Va a haber tolerancia cero. Un cine, un teatro, un restaurante que no cumpla las medidas y haya más de la mitad de aforo se va a clausurar, y si no me creen pregúnteles a los casinos como les fue ayer, cerramos ocho", aseguró.