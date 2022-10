Se acabó: Tras eliminar uso obligatorio de cubrebocas, aeropuertos y vuelos también lo vetan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La pandemia por Covid-19 puso en pausa vuelos y viajes de cualquier tipo a modo de evitar contagios; sin embargo, este evento dio un severo golpe a la industria turística quienes poco a poco fueron retomando actividades en las cuales portar cubrebocas y presentar certificado de vacunación o pruebas PCR negativas era obligatorio; sin embargo, luego que la Secretaría de Salud eliminara esta medida en lugares abiertos y cerrados, este miércoles 12 de octubre se informó que el insumo médico también dejaba de ser forzoso en los aeropuertos y sobre todo, al interior de las aeronaves.

De acuerdo con lo expuesto por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), pasajeros y miembros de la tripulación ya no tendrán que usar cubrebocas a partir de este día, por lo que las aerolíneas mexicanas y extrajeras que cuenten con esta eliminación, ya no tendrán que exigir que el cubrebocas se use salvo cuando se ingerían alimentos y bebidas, medida que ha sido celebrada por los internautas en especial en aquellos que tienen programados viajes largos.

"Actualización sobre el uso del cubrebocas a bordo. La Autoridad de Aviación Civil en México (AFAC) acaba de notificar a todas las aerolíneas que el uso de cubrebocas se torna de carácter opcional en vuelos, esto aplica tanto para personal como pasajeros", dicta el comunicado enviado a las aerolíneas mexicanas.

Con esta medida, el uso de cubrebocas será con base en la consideración del ciudadano, al tiempo que los tapetes sanitizantes y las pruebas de detección del virus SARS-CoV-2 ya no son obligatorias para regresar a un puesto laboral. Aquellos a los que se les sugiere usar la mascarilla es a los ciudadanos que no hayan adquirido la vacunación correspondiente pero se remarca, no es obligatorio.

Empresas como Volaris o Aeroméxico, informaron a los usuarios esta medida que entra en vigor a la brevedad. "El uso de cubrebocas será de manera opcional, de acuerdo con la última actualización notificada por la @AFAC_mx. Tanto pasajeros como tripulación tendrán la opción de prescindir de él", dice uno de los comunicados difundido en redes sociales como Twitter o Facebook.

Desde hace varias semanas, viajeros remarcaron que las aerolíneas ya no pedían el certificado de vacunación al tiempo que las pruebas PCR tampoco eran solicitadas. Ahora, México se une a Canadá al eliminar el uso de cubrebocas y las exigencias a otros viajeros para entrar al país que tenga que ver con Covid-19. Las autoridades sanitarias recordaron que la pandemia sigue vigente y por ello podría haber modificaciones en caso de un repunte importante.

