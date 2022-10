López Obrador 'minimiza' hackeo a Sedena: "La Guacamaya y el Jaguar son para no aburrirnos"

Ciudad de México.- En la conferencia presidencial de este miércoles, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el hackeo que sufrió la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y de las filtraciones de documentos, correos y más información de la dependencia; detalló que todo es "circo".

En la 'mañanera' de este 26 de octubre, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano aseguró que la transformación en México, motivada por su Administración, continúa pese a que el grupo llamado Guacamaya hackeó a la Sedena, y que se filtraron conversaciones privadas de políticos mediante el programa Jaguar. Asimismo, dijo que la noticia más relevante fue que él estaba enfermo, y que eso ya se había informado previamente. Puntualizó que la vida pública debe ser cada día más pública, y que estas noticias son para "no aburrir" al pueblo.

AMLO habló sobre el hackeo a Sedena. Foto: Internet

Estamos viviendo un momento estelar en la vida pública de México. Imagínense, antes no pasaba nada, todo era muy aburrido, ahora no, que si no es la chachalaca, guacamaya, el jaguar, el león, la ardilla, todo eso. Tenemos que decir que bien que está pasando todo esto", dijo em presidente de México este miércoles en su conferencia matutina.

Y lo más importante es que el país va saliendo porque no podemos sólo estar en el teatro, en el circo, tenemos que atender los grandes y graves problemas nacionales, pero nos queda tiempo también para no aburrirnos", reiteró sobre los hackeos a la Sedena y la filtración de información.

Finalmente, el mandatario aseguró que toda la información que se ha filtrado y se ha compartido por diversos medios de comunicación es una "campaña de desprestigios, de calumnias, como pocas veces en el historia del país”, no obstante, minimizó su impacto, debido a que estas noticias no trascenderían, ya que todo se queda en "críticas e insultos" a la Administración de la Cuarta Transformación (4T).

No pasa de cuestionamientos, de críticas, de insultos, hasta ahí, no pasa nada. Y la transformación, que es lo más importante, se sigue dando, al final hasta debemos de agradecer el buen comportamiento de los medios al servicio del conservadurismo, nada más que no se enojen, no hay que perder el sentido del humor", reiteró López Obrador.