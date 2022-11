'Mañanera' de AMLO: López Obrador invita a su informe en el Zócalo CDMX el 1 de diciembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este martes, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) invitó a la población a escuchar su informe de Gobierno el próximo 1 de diciembre, el cual se realizará en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX). Señaló que en este detallará todo lo que ha hecho su Administración a lo largo de cuatro años.

En la 'mañanera' de este 15 de noviembre del 2022, el mandatario López Obrador compartió que el evento de su informe empezará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, el próximo 1 de diciembre, y que en esta reunión informará todo lo que el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) ha hecho a lo largo de cuatro años; en particular, los beneficios que han dado a la gente más necesitada del país, aseguró AMLO.

En la imagen, el presidente AMLO en su conferencia matutina. Foto: Gobierno de México

El día 1 están invitados todos, va a informarse sobre lo realizado en cuatro años, es una reunión amplia informativa a las 17:00 horas, para que no nos agarre la noche [...] Vamos a puntualizar todo lo realizado que considero es bastante, sobre todo en beneficio de la gente más pobre, de los más necesitados, los olvidados, los humillados, son ahora los que tienen atención prioritaria preferente. Si me dices sobre los logros, yo creo que este es el más importante es lo que se esté atendiendo a los marginados, como nunca, y eso voy a demostrarlo el día 1", compartió el presidente de la República Mexicana en su tradicional conferencia matutina

En esta misma intervención, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano agregó que en su Administración se atiende y se escuchan a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a los pobres, por lo que "eso me llena de satisfacción”. López Obrador aseguró que esto debería ser una prioridad para todos los Gobiernos, ya que "es humanismo, además de eso, que desde luego es lo esencial, los pobres son muy agradecidos y leales, y en un proceso de transformación solo se puede avanzar con el apoyo del pueblo".

Finalmente, el presidente de México aseguró que "no se puede gobernar oprimiendo al pueblo, saqueando, o como decía Lincoln, al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no toda la vida, una dictadura, una oligarquía conservadora domina transitoriamente". Si bien AMLO ya precisó el horario de su informe de Gobierno, no ha declarado si algún artista amenizará la noche; en conferencias anteriores habló de Christian Nodal, mas no ha especificado esto.

Fuente: Tribuna y Conferencia presidencial 'mañanera'