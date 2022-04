Mario Escobar, padre de Debanhi, denuncia irregularidades en indagatoria: "Eso no se vale"

Monterrey, Nuevo León.- Mario Escobar, padre de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, acusó a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de proteger al conductor de aplicación de taxis, Juan David Cuellar, quien presuntamente acosó sexualmente a la joven y la obligó a bajar del vehículo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Entre los videos que la Fiscalía se tardó bastante en poner a disposición, hay uno donde el taxista Juan David, antes de tomarle la foto que se ha viralizado, dirige su mano a los pechos de Debanhi y de ahí yo supongo que mi hija no aguantó el acoso, pero el fiscal (especial en Personas Desaparecidas, Rodolfo Salinas), dice que no hay delito qué perseguir y eso no se vale", señaló.