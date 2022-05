En medio de polémica, AMLO confirma reunión con organizadores de la Cumbre de las Américas

Ciudad de México.- En medio de la polémica que se ha hecho sobre la Cumbre de las Américas, evento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insiste deben participar todos los países del continente, se anunció una reunión con el comité organizador.

En la conferencia de prensa matutina de este lunes, efectuada desde Palacio Nacional, el mandatario AMLO informó que el día miércoles 18 de mayo arribará a México una comisión de los organizadores de la Cumbre de las Américas para dialogar sobre su propuesta de invitar a los mandatarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

En este mismo discurso aseguró que, pase lo que pase, México acudirá a la cumbre que se hará el siguiente mes en California. Puntualizó que si no asiste él por su postura política de inclusión, irá el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

Si no se logra, que de todas manera nos sigamos respetando, que no haya sanciones o reproches, sencillamente no hubo acuerdo, no hubo entendimiento, pero yo no descarto de que haya esta unidad de todos que nos reunamos en Los Ángeles. El que no quiera asistir pues está también en su derecho, pero que nadie sea excluido, que nadie excluya a nadie", invitó López Obrador.