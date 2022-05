Inflación, imparable: Alza de precios lleva al Gobierno Federal a tomar medidas riesgosas

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Ante la imparable inflación, el Gobierno Federal tomó una medida considerada radical por expertos: eliminar aranceles a productos de primera necesidad, con lo que pretende menguar el aumento de precios, lo que asfixia desde hace meses a las familias mexicanas.

Se trata de más de sesenta productos y seis insumos estratégicos los que se podrán importar sin pagar impuestos aduanales de acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Economía en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De hecho, esta medida forma parte del Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC) que presentó la presidencia de la república a inicios del mes; en ella se detalla que se buscaría aumentar la producción de granos, entregar fertilizantes, fijar precios de la canasta básica y controlar alza en combustibles.

México está viviendo una imparable inflación.

De acuerdo con el DOF, la medida tendrá un año de vigencia y serán el aceite de maíz, arroz, carne (cerdo, pollo y res), tomate, cebolla, papa, naranja, harina de trigo, leche, jabón, sorgo, trigo, entre otros los productos relacionados con la medida.

En resumen, aquellas cadenas, productores o distribuidores que decidan adquirir estos elementos en el mercado extranjero lo podrán hacer sin el cargo extra del arancel, una medida que permite el control del mercado, así como la protección de la producción local.

El actual gobierno, que suele criticar severamente al neoliberalismo, ha tomado una medida completamente neoliberal, la cual beneficiará a países con los que México no tiene Tratado de Libre Comercio general o particular.

LAS CRÍTICAS

De acuerdo a Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y economista, el problema con la decisión está en que los productos seleccionados solo forman el 11% de los que marcan tendencia en el índice de Precios al Consumidor, por lo que el impacto sería mucho menor al que la autoridad espera.

“La verdadera pregunta es saber si los productores y el sector del agro en el país estuvo enterado de la medida”, dijo Moy, en algo que parece que no fue así y que el gobierno tomó la decisión unilateralmente, sin mediar con la industria agro alimentaria.

Juan Cortina, presidente de la Cámara Nacional Agropecuaria, rechazó conocer la medida y aseguró que ésta no “asegura que los precios vayan a bajar, ni tampoco garantiza el abasto de los productos, sería mucho mejor que se apoyara a los pequeños y medianos productores”.

Por su parte, Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, los efectos de eliminar los aranceles “empezaríamos a verlos entre quince días y un mes a partir de la publicación; a partir de ahí debería de verse un impacto en los precios, que tenderán a estabilizarse. No significa que bajen los precios, sino que no aumentarán”.

Para Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, “el proceso para frenar el alza de precios será lento y sinuoso, y no hay claridad que las medidas tendrán un impacto positivo”.

DUDAS

A nivel local hay más dudas que críticas, pues la información brilla por su ausencia y se desconocen aún los alcances que podría tener este procedimiento.

Manuel Cazárez Castro, presidente del Sistema Producto Tomate en Sonora, comentó que aún no se sabe si podrían verse afectados: “estamos viendo que se anunció esta medida, pero aún no sabemos cómo lo harán, por lo que analizaremos el modo de operar en el caso del tomate y el jitomate; no tenemos certeza, pero es algo que sin duda vamos a tener que revisar y saber qué panorama nos espera”, dijo.

Por su parte, Benjamin Esquer, presidente actual de la Asociación de Productores de Hortalizas del Yaqui y Mayo (Aphym), mencionó que no se prevén afectaciones para los productores pertenecientes a esta asociación, aunque reconoció que sí podría ocurrir con otros cultivos.

En cuanto a los productos que nosotros sembramos aquí en el sur del estado, México es autosuficiente por lo que no hay grandes importaciones. Más que nada lo que hacen que se muevan los precios generalmente es la disponibilidad de la fruta y cuando México no tiene regularmente no hay en ningún lado”.

