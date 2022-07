¿Qué pasó? Esto dice el STC Metro de la CDMX sobre el incendio en uno de sus vagones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde del viernes 1 de julio, el servicio que brinda el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la capital del país se vio suspendido en la estación Velódromo, la cual pertenece a la Línea 9, o línea café, que corre desde Pantitlán y hasta Tacubaya debido a que uno de los vagones del tren registró una explosión que a su vez derivó en un incendio.

A través de la plataforma TikTok se viralizaron las imágenes de este siniestro que evitó que en ambos sentidos de dicha estación, misma que es la más cercana al Foro Sol o Palacio de los Deportes, se diera el servicio, lo que afectó a cientos de usuarios que utilizan esta red de transporte, la cual ya se ha visto congestionada tras el anuncio del cierre parcial de la línea 1, la cual tiene conexión con la línea afectada.

En las imágenes que se han hecho virales, se escucha la explosión registrada en las vías e incluso, se observa a los usuarios correr asustados pues de inmediato se aprecian llamas que trinan por dejar estragos en la estructura del vagón; no obstante, no se reportaron personas lesionadas tras este incidente que fue muy criticado en redes sociales pues aseguran, no se da el mantenimiento necesario al mismo.

Explosión en la Línea 9 del STC Metro. Foto: TikTok

De manera más puntual, se informó que el accidente se debió a un corto circuito el cual fue ocasionado, probablemente, por la caída de un objeto metálico a las vías del tren, motivo por el que este sistema exhortó a los usuarios a sujetar de manera adecuada los objetos que lleven consigo, pues a pesar de no haber pasado mayores, este siniestro tuvo un retraso considerable que afectó no solo a los usuarios de esta estación, sino de toda la línea.

"Exhortamos al público usuario a sostener de forma correcta sus pertenencias al permanecer en la zona de andenes, ya que los objetos metálicos en vías generan daños a los equipos y trenes".

