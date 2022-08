Pese a VIDEOS que muestran violencia en elecciones de Morena, AMLO asegura que fue "buena jornada"

Ciudad de México.- El pasado fin de semana se realizaron las elecciones internas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), las cuales ocurrieron en medio de diversos hechos violentos, como lo fue la quema de casillas y hasta peleas, según videos difundidos en redes sociales. Al respecto, el presidente de la República Mexicana y miembro del partido, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que las agresiones ocurrieron en pocas casillas y que fue una "buena jornada".

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

El pasado fin de semana se denunciaron en redes actos violentos en las elecciones internas de Morena. Foto: Internet

En la conferencia de prensa matutina de este lunes 1 de agosto del 2022, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, AMLO, minimizó los incidentes en elecciones de Morena para congresistas, pues aseguró que los hechos violentos ocurrieron en pocos lugares. Por otra parte, celebró la "participación masiva" de ciudadanos en la elección de consejeros nacionales de Morena.

López Obrador dijo que esta cifra era "muchísimo", y que incluso personas que no eran militantes del partido se inscribieron para poder participar en la jornada electoral. Asimismo, dijo que conducir los comicios fue un merito de los dirigentes Mario Delgado, Citlalli Hernández, la secretaria, y de más miembros que "ayudaron a la celebración de las elecciones”. Sobre la quema de urnas y boletas, así como de las acusaciones por acarreo y compra de votos en diferentes entidades, AMLO las reconoció, más sostuvo que fue en "pocos sitios".

Hay desde luego inconformidad, hay que mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, inducción de voto, y hubo todavía ese tipo de prácticas, pero en muy pocas casillas, no se generalizó. No es como los opositores, los conservadores, hubiesen querido. [...] Estuve viendo que repetían y repetían y repetían, de fraudes, irregularidades, pero no, nada que ver con lo que ellos han hecho, nada, nada que ver", compartió el mandatario mexicano.