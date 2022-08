'Maple', el perro que entregaron incinerado, murió antes de la fecha indicada: Fiscalía CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas semanas, el caso de 'Maple', un perro de raza Shiba Inu, sacudió a las redes sociales pues los dueños del can argumentaron que, con la finalidad de ayudarlo a ser más dócil con otros perros, el cachorro de ocho meses de edad llegó a un campamento de entrenamiento donde los dueños del establecimiento lo regresaron en cenizas, algo por lo que se reveló no solo negligencia sino que además se tiene la esperanza de hallarlo con vida y que todo se trate del robo de esta mascota.

Adriana Mondragón, dueña del can, pidió a través de las plataformas sociales el apoyo de la ciudadanía para que la empresa YouCanDogTraining ubicada en la Ciudad de México, diera una respuesta referente a lo sucedido con su mascota, ya que los dueños del sitio e incluso el entrenador que llevó al perro a este lugar, le manifestaron que el can había sido mordido por una serpiente, lo cual lo llevó a perder la vida, algo que la Fiscalía General de Justicia de la capital se dedicó a investigar pues la antes mencionada interpuso una demanda formal.

Luego de indagar en este hecho mediático, las autoridades capitalinas revelaron que el servicio de cremación de mascotas no fue pedido el día que los dueños de este campamento de obediencia le dijeron a Mondragón que el can había muerto, es decir, el deceso pudo no haber ocurrido por la mordedura de la serpiente ocurrida el pasado 8 de julio, sino que 'Maple' murió una semana antes de la fecha revelada.

"Nosotros, junto al equipo legal que nos ha acompañado en todo este proceso, no pararemos hasta saber qué lo es lo que verdaderamente sucedió y lograr que, en el caso de que haya existido alguna negligencia o conducta dolosa, se haga justicia y se castigue a quien haya participado", declaró Adriana Mondragón.

Haciendo un recuento de lo sucedido, la afectada asegura que antes del 8 de julio, fecha en la que presuntamente ocurrió la mordedura de la serpiente, ella estuvo recibiendo fotos y videos del can desde el campamento, acción que la mantenía al tanto de la salud e integridad de su mascota aunque al parecer, el material que recibía había sido previamente grabado, pues para entonces, la mascota pudo haber muerto en caso de no apuntar a que se trata de un robo.

Al ser cuestionada sobre los motivos que tiene para difundir el caso, argumentó que podría ser un precedente para salvaguardar los derechos de los animales, pues paralelo a esta denuncia, el la capital mexicana también se había señalado a la Fundación Black Jaguar - White Tiger sobre el mal estado en que tenían a varias especies de felinos, tales como leones, pumas o tigres, lo que llevó a la suspensión del lugar, el resguardo de las especies y hasta una investigación contra el dueño del recinto.

"Tenemos que promover la supervisión de las autoridades respecto de las empresas que prestan servicios relacionados con el cuidado de los animales, considerando que su vida y salud es una gran responsabilidad. Quienes prestan dichos servicios deben estar a la altura de tal encargo", apuntó la afectada.

