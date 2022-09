Que no se te pase: Bancos del país tendrán horario especial por las fiestas patrias

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El 15 de septiembre está más cerca y con ello las festividades por el Grito de Dolores y el Día de la Independencia comienzan a tener forma, motivo por el cual en las escuelas tanto alumnos y materos se preparan pata un día de descanso, mientras que oficinas y algunos servicios públicos comienzan a informar cuál es el horario que manejarán para este día de asueto pero, ¿qué hay de los bancos?

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuenta con un calendario especial en donde se revela qué días se detienen las operaciones en las sucédales bancarias ubicadas en todos los rincones del país; no obstante, se ha hecho énfasis en que, en caso de realizar algún pago o requerir de dinero en efectivo, los cajeros automáticos y la banca en linea operarán con normalidad, de tal manera que solo las sucursales con servicio de ventanilla son las que se darán un descanso.

Bancos tendrán horario especial para las fiestas patrias. Foto: Internet

Este calendario, el cual cuenta con el aval de la la Asociación de Bancos de México (ABM), estipula que el próximo viernes 16 de septiembre no habrá labores en las sucursales; sin embargo, para el día 15 de septiembre operarán con normalidad, por lo que si es necesario realizar alguna transacción, se recomienda tomar en cuneta el horario para evitar afectaciones aunque como se mencionó anteriormente los más de 56 mil cajeros automáticos funcionarán de manera normal.

En caso que la fecha limite para hacer algún pago que se deba hacer mediante sucursales bancarias sea el 16 de septiembre, fecha en que no habrá servicio, se recuerda que hay una tolerancia de 24 horas, por lo que si no se puede adelantar, se cuenta con un día más solo para días oficiales. No obstante, se recomienda que para evitar afectaciones el pago se realice por a vía electrónica o antes de límite, pues solo con ello se evitan mutas y/o recargos.

Foto: Twitter @cnbvmx

Fuente: Tribuna