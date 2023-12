Lía Limón denuncia intento de espionaje de la Fiscal Ernestina Godoy y presenta amparo; esto pasó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, ha acusado a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, de intentar espiarla a través de la solicitud de información a la empresa Telcel sobre su línea telefónica. Limón ha interpuesto un amparo para proteger su información privada y exige a la Fiscalía que explique los motivos de la presunta investigación en su contra.

En un video difundido en sus redes sociales, la alcaldesa, perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN), denunció que Godoy solicitó información de diversos números telefónicos, incluido el suyo, sin notificarle sobre ninguna investigación en su contra. En respuesta, presentó un amparo para pedir a Telcel que no proporcione información sobre su número telefónico y a la Fiscalía que aclare los motivos de la supuesta investigación.

Lía Limón expresó su indignación y exigió a Ernestina Godoy que deje de utilizar su cargo para perseguir a políticos de la oposición. La alcaldesa, con años de servicio público, instó a la fiscal a centrarse en procurar justicia en lugar de dedicarse a la persecución política. Además, lanzó críticas a la actuación de Godoy y cuestionó su posible reelección.

Es importante destacar que, horas después de la publicación del video, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal, aunque esta decisión aún debe ser confirmada por el Pleno, donde el partido Morena no cuenta con mayoría.

La acusación de Lía Limón se suma a las recientes revelaciones de The New York Times, que señaló que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llevó a cabo prácticas de espionaje a través de registros telefónicos obtenidos de la operadora Telcel. La FGJ ha negado dichas acusaciones, y su vocero, Ulises Lara López, rechazó la solicitud de registros telefónicos a la empresa.

Ulises Lara aseguró que no existen investigaciones relacionadas con el caso y desmintió categóricamente que la Fiscalía haya solicitado escuchas telefónicas o geolocalizaciones de personas mencionadas en el reportaje. A pesar de la negativa, la polémica sobre el presunto espionaje continúa, con un enfrentamiento entre The New York Times y la Fiscalía de la Ciudad de México.

Renato Flores Cartas, responsable de Comunicación Corporativa de Grupo Carso y América Móvil (dueña de Telcel), señaló que los operadores en México están obligados por ley a proporcionar información a las Fiscalías, según la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

