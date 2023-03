AMLO se defiende: Informará sobre la FOTO del Aluxe; "la vida también es lo místico", dice

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Al final de la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre la foto del supuesto Aluxe que compartió en sus redes sociales el pasado fin de semana, cuando viajó para supervisar obras del Tren Maya en el sur de México. Defendió la existencia de esta criatura mitológica, pues aseguró que "la vida también es los místico".

En la 'mañanera' de este miércoles 01 de marzo del 2023, efectuada desde el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano tomó con humor los comentarios que inundaron las redes sociales luego de que este compartiera una foto de un supuesto Aluxe en obras del Tren Maya, en el estado de Quintana Roo. Si bien gran parte de los internautas se burlaron, el presidente AMLO dijo que este sería un tema del que se tiene que hablar.

Sí soy místico, eso sí, ¿ya vieron que puse lo del Aluxe? Ya vamos a hablar de eso, porque la vida no solo es lo racional, la vida también es lo místico [...] ¿Saben cuántos han visto lo del Aluxe? Diez millones, pero es eso, es la profundidad cultural de México", declaró López Obrador en su tradicional conferencia matutina.

Finalmente, señaló que estas criaturas, como el Aluxe, los chaneques y los duendes, son parte de las raíces culturales de México, además de que confesó que si bien la instantánea le llegó por un ingeniero del Tren Maya, él hubiera querido ver a este ser: "Yo quisiese que hubiese Aluxe, si no existen habrían que inventarlos porque esos nada más hacen travesuras, lo que no quiero son los demonios, esos sí no", puntualizó.

El pasado 25 de febrero del 2023, el presidente López Obrador publicó en sus redes sociales la fotografía de un supuesto Aluxe en la zona de obras del Tren Maya; esta publicación resonó hasta en medios internacionales, no obstante, al mandatario mexicano no me importó mucho.

Les comparto dos fotos de nuestra supervisión a las obras del Tren Maya: una, tomada por un ingeniero hace tres días, al parecer de un aluxe; otra, de Diego Prieto de una espléndida escultura prehispánica en Ek Balam. Todo es místico", se lee en el tuit del presidente de México.

