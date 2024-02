Por brote de sarampión, UNAM emite medidas preventivas para evitar contagios

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Debido al incremento de casos de sarampión, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) junto con el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes (PUIREE) y la Facultad de Ciencias difundieron un boletín con un listado de signos para que los mexicanos puedan identificar oportunamente los primeros síntomas de esta enfermedad. En el mismo documento se añadieron algunas medidas preventivas para evitar contagios, puesto que este padecimiento no tiene tratamiento.

Lo mejor es contar con la vacuna contra el sarampión. Si no sabes si ya has sido vacunado contra esta enfermedad, no dudes en revisar tu cartilla expedida por tu centro de salud. Al igual que para la prevención de otros virus, es fundamental lavarse las manos periódicamente, ventilar la casa al menos entre 5 y 10 minutos al día.

El sarampión es una enfermedad infecciosa viral altamente contagiosa. Se transmite por las vías respiratorias, a través de gotitas de saliva impulsadas al toser o estornudar. Es una enfermedad infantil, pero un adulto también puede contraerla. El período de incubación del sarampión dura aproximadamente doce días. La enfermedad suele ser más grave en personas mayores de 20 años y puede provocar complicaciones en el 30 por ciento de los casos.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

-Fiebre alta: más de 38,5°C y hasta 40°C.

-Tos severa.

-Nasofaringitis.

-Conjuntivitis: ojos rojos, llorosos, párpados hinchados, malestar al ver la luz.

-Erupción, pequeñas manchas rojas y elevadas, en la cabeza y la cara y luego en el resto del cuerpo, que se pelan al cabo de unos días.

-Lesiones en la boca, manchas blanquecinas que parecen granos de arena.

-Fatiga.

¿Qué causa el sarampión?

El sarampión es causado por un virus de la familia paramixoviridae. Una persona infectada contamina a una media de 20 personas en pocos días, por lo que es una enfermedad muy contagiosa. Dado que la cobertura de vacunación contra el sarampión aún no es suficientemente alta, se producen periódicamente oleadas de epidemias de sarampión.

Fuente: Tribuna