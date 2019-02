AMLO asegura que la protección al policía que capturó al ‘Chapo’ seguirá

Ciudad de México.- Durante su encuentro matutino con la prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre si seguirá protegiendo al policía mexicano que estuvo al frente de la captura de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán debido a que con el plan de austeridad muchas situaciones han cambiado y respondió que en ese tipo de casos no aplica retirar la protección.

No aplica. Como se bajaron los sueldos, como ya no hay aviones, ya no hay aviadores. Como ya no hay lujo, ahora se le echa la culpa de todo a la austeridad de nuestro Gobierno. Eso no tiene nada que ver”.