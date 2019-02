AMLO entrega becas 'Benito Juárez' a jóvenes de educación media superior

Tejupilco, Estado de México.- Andrés Manuel López Obrador entregó becas 'Benito Juárez' para la educación media superior, asegurando que la inseguridad y violencia en el país se acabará cuando se apoye a los jóvenes y al campo.

Como aquí se ha dicho, si se inscriben 10, terminan 6. Cuatro se quedan en el camino, por qué razón en la mayoría de los casos no hay apoyo económico, no hay ni siquiera para lo más indispensable, entonces, para eso es la beca, para que no abandonen la escuela”, señaló López Obrador.