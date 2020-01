AMLO revela las causas de renuncia del exministro Medina Mora a la SCJN

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora, renunció a su cargo por las denuncias que se presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El mandatario realizó tal declaración luego de que se le cuestionara que en la carta de renuncia de Medina Mora no se detallaron las causas graves para abandonar el puesto, así como lo establece la ley suprema.

En la renuncia se expresa que atenderá asuntos legales. La Fiscalía tiene dos averiguaciones en proceso sobre este asunto, no puedo decir más porque no me corresponde", precisó el tabasqueño.