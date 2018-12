Cuidado con el Perro vende playera que incita a abusar de las mujeres

Culiacán, Sinaloa.- A través de redes sociales una joven compartió fotos de una playera que encontró en Cuidado con el Perro la cual incitaba a la violencia contra las mujeres.

Fue por medio de Facebook que la usuaria publicó una serie de imágenes donde muestra que una prenda da pasos y 'consejos' para 'violar mujeres'.

Al pie de las fotos la joven se mostró preocupada ante el tipo de contenido que incitan a la violencia de genero.

No es posible que en una tienda nacional, en el país donde matan a una mujer cada 7 minutos y donde más de la mitad de las mujeres aseguran haber sufrido algún tipo de violencia se sigan normalizando estos comportamientos"

A simple vista la playera se ve normal pero al ponerle atención puedes leer y ver claramente como te "enseña" a 'hacer tuya' a una mujer.

Don't ask, be a total asshole", aquí se lee "no preguntes, se un completo cab...".