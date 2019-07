Alfonso Durazo: "Se abandonó a la Policía Federal y no evolucionó"

Ciudad de México.- El titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Alfonso Durazo, al celebrar el 91 aniversario del Día del Policía Federal afirmó que gobiernos anteriores dejaron en el abandono a la Policía Federal, por lo que es necesario que este cuerpo de seguridad evolucione y ayude a la construcción de la Guardia Nacional.

El secretario indicó que a pesar de que la Gendarmería Nacional tenía la misión que ahora tendrá la Guardia Nacional también fue abandonada, por lo que es urgente crear este nuevo cuerpo de seguridad.

Si no se hubiese abandonado a la PF se hubiera evolucionado y consolidando sus capacidades y hubiera crecido en sus ámbitos. ¿De qué tamaño habrá sido el abandono de la Policía Federal por parte del Gobierno que quién no recuerda las imágenes que recorrieron el mundo de policías frecuentemente desalojados de sus hoteles porque el Gobierno tenía años que no pagaba el hospedaje?”, recalcó.