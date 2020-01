"Es un menosprecio si no nos recibe": Javier Sicilia a negativa de AMLO

Ciudad de México.- Javier Sicilia expresó que ante la negativa de Andrés Manuel López Obrador sobre no recibir a los miembros de la Caminata por la Verdad, Paz y Justicia, esto sería considerado como un "menosprecio al país".

En un evento celebrado en la Estela de Luz y a un día de que el contingente llegue al Zócalo de la Ciudad de México, el activista mencionó que el Palacio Nacional tiene que estar abierto las 24 horas.

Es nuestra responsabilidad hacer esto, nuestro deber ético, nuestro deber de conciencia, nuestro deber con las víctimas, ellos sabrán si escuchan o no escuchan".

Es su problema, no el nuestro, nosotros vamos a ir allá y si (el presidente) no nos recibe no nos importa, es un menosprecio al país”, comentó Sicilia.