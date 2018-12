López Obrador informa que iniciarán perforación de nuevos pozos petroleros

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su tercera conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, informó que se iniciará en los próximos días la perforación de pozos en el estado de Campeche.

La medida se implementó con el fin de frenar la caída de producción de petróleo en el país, después de ratificar la suspensión de rondas en aguas profundas.

La exploración en aguas profundas será suspendida, especificó, hasta que las empresas que obtuvieron contratos con la reforma energética ofrezcan resultados en materia de inversión, pues a la fecha después de cuatro años “ni un sólo barril de petróleo” se ha extraído producto de tales contratos.

No podemos nosotros continuar entregando territorios para la extracción de hidrocarburos si no hay inversión y lo más importante, si no hay producción: debe de quedar claro que no se van a cancelar los contratos, para que no haya desconfianza”, aseveró López Obrador.