Normalistas liberan a autobuses y choferes secuestrados en Edomex

Tenería, Estado de México.- Hace 10 días 92 autobuses y choferes fueron secuestrados por los normalistas de Tenería, Estado de México, el miércoles 9 de octubre.

Según informe del diario Reforma, la Cámara Nacional del Autotransporte, Pasaje y Turismo, declaró que en este día se liberaron 65 autobuses con sus conductores.

Esto decidió luego de una mesa de dialogo en la que sostuvieron con el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, y un grupo de representantes de los normalistas.

Lo que es te grupo demandaba era asegurar la actividad laboral y las plazas para los egresados de las escuelas normales. Se acordó realizar mesas de diálogo para que se le diera seguimiento al proceso de asignación de plazas.

Estaban acostumbrados a ser recibidos a toletazos y con gases lacrimógenos, por eso de entrada toman ese tipo de medidas que no se celebran, que no deben de ser, que no se debe de violentar la ley bajo ninguna circunstancia, mucho menos secuestrar personas y autobuses, vaya, de ninguna manera”, señaló es subsecretario.