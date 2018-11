Para Osorio Chong no está cerrado el caso Ayotzinapa hasta saber que pasó

Ciudad de México.- El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, afirma que mientras no se sepa con certeza qué sucedió con los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos del 26 al 27 de septiembre de 2014, “el caso no está cerrado”.

El 7 de noviembre de 2014, el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, informó que tres integrantes del grupo criminal “Guerreros Unidos” confesaron haber recibido y ejecutado al grupo de personas que les entregó la policía de Iguala y Cocula, con lo que pretendió cerrar el caso.

Pero, más tarde, el 6 de septiembre el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó un informe que desmiente la “verdad histórica”, al señalar no hay evidencias de que los estudiantes hayan sido incinerados en el basurero de Cocula.

En agosto de este año, el presidente Enrique Peña Nieto lamentó que los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa no hayan aceptado la investigación de la PGR, en la que (según) había evidencias claras y contundentes de que los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial que operaba en el estado de Guerrero.

Este viernes, el exsecretario de Gobernación dijo en entrevista para Aristegui; que para él:

No hay una conclusión final, mientras no se sepa con certeza dónde quedaron los jóvenes”. Sí la tengo (certeza) por la institución, pero mientras haya dudas del otro lado, de parte de los papás o sociedad, para mí no está cerrado el caso y creo que institucionalmente no está cerrado el caso“, agregó.