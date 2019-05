¿Quién se llevará los 5 millones? Directora del Rébsamen se entrega

Ciudad de México.- La directora del Colegio Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas, se presentó ante la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, tras ser acusada de homicidio, por la muerte de 26 personas debido al derrumbe del plantel durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Posteriormente, fue trasladada a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

El abogado de la directora, Javier Coello Trejo, aseguró que García Villegas no fue detenida, pues ella misma le llamó para notificarle que se entregaría a las autoridades.

Acabo de recibir hace menos de una hora una llamada de Mónica García, en la que me dijo que se iba a entregar en la Jefatura de Gobierno, la decisión me causó una gran sorpresa, me agarra con los dedos en la puerta, y no sé en este momento si vaya a continuar como su abogado” dijo Coello Trejo.