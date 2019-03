Torre BBVA Bancomer de la CDMX es desalojada por amenaza de bomba

Ciudad de México.- La torre BBVA Bancomer ubicada en Paseo de la Reforma y sus instalaciones en Mariano Escobedo fueron desalojados este miércoles por una presunta amenaza de un artefacto explosivo, confirmaron fuentes del banco.

Según la institución, por protocolo de seguridad se ordenó el desalojo del personal sin que hasta el momento se haya presentado algún tipo de contingencia operativa para los clientes ni los usuarios.

BBVA Bancomer informa que el día de hoy recibió correos anónimos que comprometen a sus dos sedes corporativas en la Ciudad de México con actos violentos. La institución desestima la veracidad de los mismos. No obstante, y para salvaguardar en lo absoluto la integridad física de todos sus colaboradores, ha decidido evacuar sus instalaciones ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 510 y Avenida Mariano Escobedo No. 303, en la capital del país", informó en un comunicado la institución.