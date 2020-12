Barack Obama afirma que "un latino" llegará a la Casa Blanca y será presidente

Estados Unidos.- Barack Obama, uno de los expresidentes estadounidenses más queridos y conocidos en el mundo, ha brindado una entrevista en exclusiva a People en Español, en dónde aseguro que el cree firmemente que en un futuro no muy lejano "un latino" llegará a la Casa Blanca a ocupar su puesto como presidente del país norteamericano.

Según el entrevistador, Obama se mostró sumamente tranquilo y muy seguro al momento de afirmar que el no duda que los estigmas queden de lado en su nación y un día se vea en el puesto presidencial a una persona latina, señalando que puede ser más pronto de lo que se cree, sin hacer menciones de un país en específico del cuál podría ser el futuro mandatario.

El exmandatorio de igual manera dijo que no se tenía que encapsular a cado uno de los latinos en un solo estigma y se debe de tener la mente abierta, pues las culturas aunque similares son diferentes y tienes ideologías diferentes y todas unas pueden sorprender y llegar a mejorar el país.

Es importante no amontonar al votante hispano en una misma caja ideológica. Los cubanoamericanos piensan muy distinto en varios temas que los mexicoamericanos, que es diferente a [como piensan] los puertorriqueños, que difieren de los colombianos o los venezolanos. Una de las lecciones no solo de esta elección, de toda elección, es que [hay que] escuchar y enfocarse en las realidades de estas diferentes comunidades donde viven y no solo ver datos abstractos y formular hipótesis sobre cómo las personas piensan sobre ciertos temas", aseguró.