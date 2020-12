Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, rechaza vacunarse contra el Covid-19

São Paulo, Brasil.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está dando mucho de qué hablar, de nueva cuenta por un tema relacionado al Covid-19, y es que aseguró que no se aplicará la vacuna contra la enfermedad y señaló que nadie debería estar obligado.

Como ciudadano es una cosa y como presidente es otra, pero como nunca me he escondido, lo digo, no voy a tomar la vacuna. Si alguien cree que mi vida está en peligro es mi problema y punto final. Hay que respetar a quien no quiera tomarla. No puede ser obligatorio.”