Anthony Fauci advierte que la nueva cepa de Covid-19 podría estar ya en EU

Washington, Estados Unidos.- La preocupación ha llegado a la población de Estados Unidos, luego de que el jefe epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, indicó que la nueva cepa de coronavirus detectada en el Reino Unido ya estaría entre la ciudadanía norteamericana.

A pesar de la alarmante noticia, el epidemiólogo Anthony Fauci sugirió a la ciudadanía a no tomar medidas drásticas por la nueva variante del Covid-19 y sobre las prohibiciones de viajes desde y hacia Reino Unido son severas.

Cuando se da el nivel de contagio que ha tenido lugar en Reino Unido, uno debe asumir que ya está aquí, aunque no sería la dominante, pero no me sorprendería que ya estuviera aquí”, señaló Anthony Fauci.