VIDEO: La muerte de George Floyd provoca enfrentamiento entre ciudadanos y policías

View this post on Instagram

La policiu0301a disparou0301 gases lacrimou0301genos contra los manifestantes enojados por la muerte de un hombre negro esposado visto suplicando por su vida. Los activistas se enfrentaron con la policiu0301a despueu0301s de la publicaciou0301n de un video que mostraba a George Floyd, de 47 anu0303os, rogando a los oficiales de policiu0301a de Minneapolis que no podiu0301a respirar durante un arresto. Floyd luego muriou0301. #ABC7