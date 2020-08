Melania lanza comentarios despectivos contra la familia Trump, según su exasesora

Estados Unidos.- El libro escrito por la exconfidente de Melania Trump revela la tensa relación que ha tenido la primera dama de Estados Unidos con su hijastra Ivanka, a la que ha llegado a llamar "serpiente".

Según narra Stephanie Winston Wolkoff, la esposa de Donald Trump supuestamente hacía comentarios negativos sobre el presidente de EU y sus hijos.

La autora citó a Melania diciendo: "Sé con quién me casé", en lo que se refiere a sus presuntas relaciones con otras mujeres. Además, según Wolkoff, ve a su hijo Barron como su primera prioridad.

Wolkoff, cita también las sospechas de que el exsubjefe de campaña de Trump, Rick Gates, estuvo detrás de un escándalo por plagio alrededor del discurso que dio Melania en la convención nacional republicana en el 2016.

Wolkoff se desempeñó como asesora informal y no remunerada de Melania Trump en el ala este de la Casa Blanca hasta febrero del 2018.

El libro Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady (Melania y yo: El ascenso y la caída de mi amistad con la primera dama) se publicará el 1 de septiembre.

